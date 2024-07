RGPH 2024 : lancement de la 2è phase de formation en présentiel des superviseurs communaux et contrôleurs formateurs dans la région Rabat-Salé-Kénitra

lundi, 29 juillet, 2024 à 14:54

Rabat – La deuxième phase de la formation en présentiel au profit des superviseurs communaux et contrôleurs formateurs participant à l’opération de Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) a débuté, lundi à Rabat, au niveau de la région Rabat-Salé-Kénitra.

Cette phase, qui fait suite à celle consacrée à la formation en présentiel des superviseurs formateurs régionaux et provinciaux, porte sur la formation des superviseurs communaux et contrôleurs formateurs qui seront chargés à leur tour de la formation des contrôleurs et enquêteurs au niveau des communes lors de la troisième phase.

Le Haut commissariat au plan (HCP) organise une série de formations au profit des participants à l’opération de RGPH 2024 selon les méthodes et normes en vigueur au niveau mondial, a indiqué dans une déclaration à la MAP, le directeur régional du HCP à Rabat-Salé-Kénitra, Mohamed Mghari, rappelant que la phase de formation en présentiel a été précédée d’une formation à distance de trois mois.

Après la première formation en présentiel au profit des superviseurs formateurs régionaux et provinciaux qui s’est déroulée du 8 au 20 juillet, commence cette phase de formation en présentiel des superviseurs communaux et contrôleurs formateurs, qui seront chargés, lors de la prochaine étape, de former les contrôleurs et enquêteurs participants au recensement, a-t-il expliqué.

Pour sa part, le superviseur provincial du RGPH à la préfecture de Rabat, Khalid Marni, a précisé que les superviseurs formateurs régionaux et provinciaux encadrent cette phase après avoir suivi une formation de douze jours, ajoutant que la deuxième phase, de douze jours également, au profit des superviseurs communaux et contrôleurs formateurs portera sur une formation approfondie couvrant les aspects techniques et logistiques, ainsi que sur la gestion du contact avec les familles marocaines.

M. Marni a mis l’accent, dans ce sens, sur l’importance de cette phase, notant que la troisième phase de formation, qui débutera le 15 août, durera 12 jours.