Risques d’Inondations: Lancement d’un projet pilote pour une meilleure gestion

mardi, 24 septembre, 2019 à 20:18

Rabat – Un projet pilote de mise en place d’un Système intégré d’aide à la gestion des risques d’inondations a été lancé, mardi à Rabat, lors d’une rencontre organisée par le ministère de l’Intérieur.

Présidée par le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur Noureddine Boutayeb, cette rencontre a été aussi marquée par la création d’un Centre de gestion des risques inondations, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

La rencontre a constitué l’occasion de rappeler les actions entamées pour la mise en œuvre d’une gestion préventive des risques d’inondations qui ont connu une augmentation importante de leur fréquence ces deux dernières décennies, ajoute la même source.

Il s’agit d’un projet pilote pour l’établissement d’un système de gestion intégrée et opérationnelle des risques d’inondations, à travers la mise en place d’un Centre opérationnel de veille, d’alerte et d’aide à la gestion des risques d’inondations au niveau du ministère de l’Intérieur, qui permettra au final d’alerter par anticipation les populations exposées aux risques d’inondations et de mettre en sécurité les personnes, les biens et les activités économiques, explique le communiqué.

Ce projet financé par le Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles, sera déployé dans un premier temps sur quatre zones représentatives des problématiques d’inondations au niveau du territoire national, à savoir une zone urbaine (Mohammedia), une vallée (Ourika), une plaine (Gharb) et une zone saharienne (Guelmim), ajoute le ministère, précisant que chaque zone retenue sera dotée d’un Centre provincial de coordination, installé respectivement au niveau de la Préfecture de Mohammedia et des Provinces d’Al Haouz, de Kénitra et de Gulemim.

Le Système intégré d’aide à la gestion des risques d’inondations s’inscrit parfaitement dans une démarche de partenariat entre les différents acteurs concernés par la gestion des risques d’inondations, à savoir le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau (Département de l’eau), la Direction de la météorologie nationale (DMN), la Direction de la recherche et de la planification de l’eau (DRPE), l’Agence de bassin hydraulique de Bouregrag-Chaouia (ABH- BC), l’Agence de bassin hydraulique de Draa-Oued Noun (ABH-DO), l’Agence de bassin hydraulique du Sebou (ABH-S), l’Agence de bassin hydraulique du Tensift (ABH-T) et un partenaire international d’expertise reconnue en la matière.

Ce projet pilote permettrait dans un avenir proche, l’extension du système en question sur toutes les zones vulnérables prioritaires de l’ensemble du territoire national, conclut le communiqué.