Risques psychosociaux dans l’entreprise”: Trois questions à la la directrice de l’école SUP’RH

vendredi, 9 avril, 2021 à 16:18

-Propos recueillis par Bouchra NAJI-

Casablanca – De grands changements économiques et sociaux ne cessent de bouleverser les styles de vie, modes de travail et de production ainsi que les relations humaines. De ce fait, la nature même des modes de communication participe à la genèse d’un contexte de travail stressant, qui exige une vitesse accrue dans l’accomplissement des tâches.

Dans un entretien avec la MAP, la directrice de l’école SUP’RH revient sur ces mutations qui engendrent des risques psychosociaux (RPS) et contribuent à la détérioration de la santé physique et mentale des collaborateurs.

1- Quelles sont les formes les plus répandues des risques psychosociaux liés au travail?

Les risques psychosociaux “RPS” offrent un champ fertile à la recherche scientifique, du fait qu’ils varient selon la nature et le degré des préjudices subis. Parmi les risques les plus répandus figurent le stress, l’épuisement professionnel, le harcèlement moral et sexuel, la violence, les conflits interpersonnels, les conflits sociaux.

Selon le Bureau International du Travail (BIT), les “RPS” au travail représentent un préjudice à la santé physique et mentale du salarié. En 2005, le rapport de la Fondation pour l’amélioration des conditions de travail a montré que l’Union Européenne compte 20pc de travailleurs qui estiment que le stress au travail conduit à de sérieuses dégradations de la santé. Par extension, les “RPS” ont des répercussions sur le fonctionnement des entreprises et sur le volet macroéconomique d’une nation.

2- Le Code du travail offre-t-il un cadre adéquat pour faire face à ces risques?

La logique du Code du travail est une logique générale de prévention des risques pouvant conduire à des atteintes à la santé des salariés, quelle que soit leur gravité ou leur probabilité de survenue.

L’employeur et l’employé s’engagent à améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail (Loi n°65-99 relative au code de travail, article 24 et article 287). Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle a mis en œuvre le plan d’action national de mise en conformité sociale et le plan national pour l’amélioration des conditions de travail.

”Dans la même optique, en mai 2010, nous avons assisté à la naissance de l’Institut National des Conditions de Vie au Travail (INCVT)”.

Cependant, bien que la commission restreinte du Conseil de la médecine du travail et de la prévention des risques professionnels, constituée le 9 mai 2017, a validé le profil national de la santé et la sécurité au travail, les “RPS” au Maroc restent insuffisamment pris en considération, tant au niveau législatif et réglementaire (code de travail et statut de la fonction publique) qu’au niveau de la recherche scientifique, même s’il existe quelques études qui se focalisent, essentiellement, sur le secteur médical-para médical, le secteur routier et le secteur portuaire.

3- Quel rôle joue le centre d’études et de recherches en management du capital humain (CERMACH – SUP’RH) en matière de recherche scientifique sur cette thématique?

Dans l’objectif de débattre et de promouvoir la recherche scientifique en matière des “RPS”, le CERMACH – SUP’RH, organise ce vendredi en collaboration scientifique avec la faculté des Sciences Juridiques et Sociales de Ain Sbaa, un colloque national visant à rassembler les enseignants-chercheurs, futurs chercheurs et praticiens de la psychologie du travail autour de la thématique des risques psychosociaux.

Il s’adresse également aux professionnels, aux Chefs d’entreprises, aux DRH et à tous autres intervenants qui peuvent apporter un éclairage aux aspects individuels, psychosociaux et structurels du travail et des organisations.

Les thématiques concernent notamment “Le stress au travail : du diagnostic à la prévention”, “Le harcèlement entre la conception juridique et la conception psychologique”, “Emotions en contextes organisationnels”, “Burn out en milieu professionnel”, “Méthodes de prévention des RPS” et “les changements socio-professionnels et RPS”.