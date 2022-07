RN 13: Annulation de la coupure temporaire de la circulation sur le tronçon reliant Midelt à Errich

jeudi, 28 juillet, 2022 à 21:42

Rabat – Le ministère de l’Equipement et de l’Eau a annoncé que la coupure temporaire de la circulation prévue, le samedi 30 juillet 2022 (pendant une durée de 3 heures) de 9h00 à 12h00, sur le tronçon routier reliant Midelt à Errich de la route nationale n° 13 au niveau du col Tizi N’talghomt relevant de la commune territoriale Amersid (Province de Midelt) est annulée.

