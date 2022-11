RNP-RSU un dispositif pour un ciblage objectif des ménages et un meilleur impact des programmes d’appui social (expert)

mardi, 15 novembre, 2022 à 21:30

Rabat – La finalité du Registre Social Unifié (RSU) et du Registre National de la Population (RNP) est de mieux identifier et cibler les ménages bénéficiaires des programmes d’appui social de l’État et des Collectivité Territoriales. Grâce à une «vision 360°», ces systèmes contribueront à la réforme du système de protection sociale par une harmonisation des programmes en éliminant les chevauchements et l’éparpillement, a expliqué l’économiste et expert-comptable, El Mehdi Fakir.

Dans un entretien accordé à la MAP, M. Fakir relève que grâce à ce système de ciblage rationnel basé sur des critères socio-économiques objectifs, les aides de chaque programme bénéficieront aux catégories qui en ont le plus besoin et de facto ces programmes créeront plus d’impact. En plus, l’utilisation des systèmes du dispositif d’identification et de ciblage permettra une meilleure planification et un meilleur pilotage de l’action de l’État dans les domaines sociaux. Il a fait observer que la mise en place de ce dispositif, initiée en 2018, s’inscrit dans le cadre plus général de la réforme du système de protection sociale.

A cet égard, la recherche de l’efficience de tels chantiers impose la mise en place d’une nouvelle approche pour rationaliser et pérenniser l’intervention de l’Etat, a poursuivi M. Fakir, notant que le Maroc s’est engagé dans un ensemble de chantiers sociaux dont la finalité est de garantir des conditions de vie dignes à tous les marocains.

Par ailleurs, M. Fakir a tenu à expliquer que le dispositif n’est nullement un programme social en soi et que l’inscription au RNP-RSU ne donne pas systématiquement le droit de bénéficier des programmes d’appui social. Il s’agit d’un dispositif technique qui permet d’évaluer le niveau de vie du ménage selon des critères objectifs. Ce dispositif est ensuite utilisé par les gestionnaires des programmes d’appui social pour déterminer l’éligibilité.

Il note également que le dispositif vise également à simplifier les procédures d’accès aux programmes d’appui social dans l’optique de renforcer l’inclusion. En effet, grâce aux données déjà enregistrées dans les deux registres RNP et RSU, il ne sera plus nécessaire pour les citoyens de fournir ces données à un programme social donné. Il y a lieu de rappeler en outre que l’inscription au RSU peut se faire entièrement en ligne.