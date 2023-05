RNP-RSU : l’innovation en marche pour un système de protection sociale universel, efficace et inclusif

mercredi, 24 mai, 2023 à 11:20

Rabat – Le Maroc, sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, a mis au point un ensemble de politiques et de stratégies pour moderniser son système de protection sociale qui, adossé à un mécanisme novateur et innovant, s’appuie sur un socle composé de 2 registres : le Registre National de la Population (RNP) et le Registre Social Unifié (RSU).

Conçus pour assurer un accès simple aux programmes d’appui social et renforcer leur efficacité, les RNP-RSU, basés sur l’utilisation des nouvelles technologies, visent à faciliter l’identification et le ciblage des bénéficiaires. Ils constituent la plate-forme technologique indispensable pour la mise en œuvre d’un système de protection sociale universel, efficace et inclusif.

Le RNP se présente comme une plate-forme numérique qui vise à simplifier les procédures relatives aux programmes et services d’appui social ainsi que la vérification instantanée de l’authenticité des données grâce à l’Identifiant Digital Civil et Social (IDCS), un numéro unique attribué à chaque personne inscrite.

Tout citoyen marocain ou étranger résidant au Maroc a la possibilité de s’inscrire gratuitement au RNP en ayant recours à un “Centre de Services aux Citoyens” dont relève son lieu de résidence.

Quant au RSU, il est une plate-forme digitale dédiée à l’inscription et au ciblage des ménages qui souhaitent bénéficier des programmes d’appui social. Ouvert à l’ensemble des citoyens nationaux ainsi qu’aux étrangers résidant sur le territoire national inscrits au RNP, ce registre numérique est une étape obligatoire pour pouvoir prétendre à ces programmes.

L’inscription d’un ménage au RSU peut être effectuée en ligne par le chef du ménage sur le portail www.rsu.ma.

Après vérification des données auprès d’un certain nombre d’operateurs sociaux-économiques, l’indice socio-économique du ménage, une valeur numérique qui reflète sa situation, est calculé par le système. Cet indice devient accessible via le compte du ménage sur le portail rsu.ma dans un délai de 1 à 3 jours.

Grâce à la forte mobilisation des différentes parties prenantes sur les plans central et territorial, la généralisation du RNP et du RSU et leur déploiement dans toutes les régions du Royaume enregistre un taux de réalisation très avancé. L’opération d’inscription se déroule dans de bonnes conditions.

Ainsi, à la mi-mai 2023, plus de 9 millions de personnes sont inscrites au RNP sur 10 millions de personnes ciblées, soit 90% de l’objectif fixé, alors que plus de 1,8 million de ménages sont inscrits au RSU, représentant plus de 51% de l’objectif établi pour l’année en cours.

Pour ce qui est des moyens mis en place pour le succès de cette opération d’envergure, 1.630 Centres de Services aux Citoyens ont été ouverts entre fin décembre 2022 et début janvier 2023 et sont opérationnels à ce jour, et plus de 5.200 cadres/agents sont mobilisés.

Ces chiffres très probants et ces progrès tangibles enregistrés confirment que le Royaume est sur la bonne voie pour une mise en œuvre optimale d’un système efficient de la protection sociale. Ces avancées ont de même été reconnues au niveau international. Il en est ainsi du Groupe de la Banque Mondiale qui a tenu à mettre en avant, dans son rapport sur ses engagements au Maroc au titre de la période 2011-2021 (The World Bank Group’s Engagement in Morocco, Fiscal Years 2011-21), le chantier d’envergure de la généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi Mohammed VI.

En effet, la Banque Mondiale souligne dans ce rapport que le Royaume avait procédé à la modernisation de son système de protection sociale en adoptant de nouvelles approches et en mettant au point un ensemble intégré de politiques axées sur ce projet sociétal.

Soulignant que le RSU deviendra le seul moyen d’accéder à tout programme d’appui social, l’Institution financière internationale relève que ces éléments constitutifs d’un système de protection sociale moderne ont permis le déploiement d’un ensemble “très ambitieux” de réformes adoptées durant la pandémie de Covid-19, lesquelles visaient à élargir la couverture de la protection sociale à 11 millions de Marocains supplémentaires, comme annoncé dans le discours de SM le Roi en octobre 2020 et prévu dans la loi-cadre sur la protection sociale.

Décidément, le projet de généralisation de la protection sociale, lancé par SM le Roi en avril 2021, avance à pas sûrs, confirmant ainsi l’engagement et la Sollicitude Royale constante envers les catégories vulnérables. Le RNP et le RSU sont deux leviers essentiels de ce chantier de Règne auquel s’attèle le gouvernement, conformément aux Hautes Directives Royales, afin de permettre aux populations ciblées de bénéficier, avant la fin de l’année en cours, de certaines prestations sociales, notamment les allocations familiales.