Le rôle de l’enseignement préscolaire dans la promotion de l’équité et de l’égalité des chances mis en exergue à Tétouan

samedi, 26 octobre, 2019 à 12:21

Tétouan – Les journées de réunions et de réflexion sur l’éducation préscolaire dans le cadre de la stratégie 2015-2030 du système éducatif au Maroc, organisées les 25 et 26 octobre à Tétouan, ont été l’occasion pour les participants de mettre la lumière sur le rôle important que joue l’enseignement préscolaire dans la promotion de l’équité et de l’égalité des chances.