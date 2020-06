Royal Air Maroc : Reprise des vols domestiques à partir de jeudi prochain

dimanche, 21 juin, 2020 à 20:42

Rabat – Faisant suite au communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien, et de l’Economie Sociale autorisant le déplacement par voie aérienne à l’intérieur du Royaume, Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, dimanche, la reprise de ses vols domestiques à partir du jeudi 25 juin 2020.

Les vols seront opérés sur les destinations suivantes : Casablanca-Laayoune, Casablanca-Dakhla, Casablanca-Oujda et Casablanca-Agadir, a indiqué la RAM dans un communiqué.

La Compagnie Nationale procédera à une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations domestiques, a relevé la même source, ajoutant que le programme de vols évoluera ainsi progressivement pour couvrir l’ensemble de son réseau domestique.

Il est à signaler que les destinations de Tanger et de Marrakech, placées en zone 2, ne sont pas concernées pour le moment par cette reprise des vols domestiques, a tenu à préciser le communiqué, notant que conformément aux recommandations des pouvoirs publics, Royal Air Maroc mettra en place des mesures de sécurité sanitaire afin de garantir la santé et la sécurité de ses clients et de son personnel.

Les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages, conclut le communiqué.