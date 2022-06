RWM expo: Focus sur l’importance du recyclage des déchets industriels et miniers

samedi, 25 juin, 2022 à 9:44

Tanger, 24/06/2022 (MAP) – L’importance du recyclage des déchets industriels, inertes et miniers dans le développement d’une économie verte a été au centre de deux panels organisés, vendredi à Tanger, dans le cadre de la première édition du Salon international de recyclage et gestion des déchets “RWM expo”.

Cet événement inédit, organisé par la revue “Énergie/Mines et carrières Magazine”, sous l’égide des ministères de la Transition énergétique et du développement durable, et de l’Industrie et du commerce, en partenariat avec le Centre régional d’investissement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRI-TTA) et de la Mairie de Tanger, a été ainsi l’occasion de débattre de la problématique de gestion des déchets industriels, inertes et miniers et du rôle du recyclage et de la valorisation de ces déchets dans le développement d’une économie circulaire, ainsi que de partager les expériences internationales en la matière.

Intervenant lors d’un panel sur “le recyclage des déchets industriels”, la directrice de la qualité, de la sécurité et de l’hygiène hospitalière (DQSHH) au ministère de la Santé et de l’action sociale (Sénégal), Dr. Ndeye Ndella Ndiaye Konate, a présenté un exposé sur la “problématique de la gestion des déchets biomédicaux au Sénégal : défis pour une gestion écologiquement rationnelle”, dans lequel elle a passé en revue le contexte, le cadre juridique, l’organisation opérationnelle et la stratégie de gestion des déchets biomédicaux (DBM), relevant que la nouvelle vision adoptée par son pays dans ce domaine consiste à assurer une gestion écologiquement rationnelle.

Après avoir mis l’accent sur le 2ème plan stratégique national de gestion des DBM en 2022, après celui de 2015-2020, la responsable a expliqué le processus de gestion de DBM, de la production à l’enfouissement ou la banalisation en passant par la collecte et le traitement, s’attelant sur les principaux défis posés, dont le non respect du tri des déchets, l’insuffisance de la maintenance préventive des équipements et les difficultés pour le traitement de certains types de déchets (verrerie, chimique..).

Mme Ndiaye Konate a ainsi souligné la nécessité d’acquérir des équipements de traitement des déchets performants, et de sensibiliser les professionnels de santé, pour un comportement favorable à une gestion efficace des DBM, et les populations sur les dangers de ces déchets, ainsi que de développer le partenariat public-privé, et ce afin d’améliorer le cadre de vie et la santé des populations.

Pour sa part, le coordonnateur national du programme PCB, Jamal Abboud, s’est arrêté sur la question de la gestion et l’élimination des Polychlorobiphényles (PCB) au Maroc, mettant en lumière le programme national de la gestion et de l’élimination durables des PCB au Maroc, qui a été mis en oeuvre depuis 2010 par le Secrétariat d’Etat chargé du développement durable (SEDD), avec l’appui financier du Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et l’assistance du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), pour la 1ère phase achevée en juin 2017 et de l’ONUDI pour la 2è phase lancée en mars 2018.

La phase 2, a-t-il précisé, s’articule autour de quatre composantes, à savoir le renforcement du cadre législatif et réglementaire de la gestion des produits chimiques, en particulier les PCB, l’adoption des meilleurs techniques disponibles et meilleures pratiques environnementales par les détenteurs, l’élimination des PCB et la promotion de la 1ère plateforme en Afrique de traitement des transformateurs contaminés par les PCB, et le suivi et l’évaluation, notant qu’une étude technico-financière est en cours d’élaboration pour mettre en place une filière pour la gestion durable des PCB au Maroc.

De son côté, Mohamed Tahiri, Porfesseur à l’Université Hassan II de Casablanca, a fait une présentation sur “la valorisation des déchets de textile pour application dans le traitement des eaux et l’isolation thermique”, dans laquelle il a fait savoir que les déchets textiles sont estimés à environ 200.000 tonnes par an, dont 7,79% de déchets de laine, estimant que la laine est prometteuse pour le développement d’une technologie techniquement et économiquement réalisable pour l’élimination des polluants anioniques.

M. Tahiri a également présenté un exposé sur “le recyclage des déchets de démolition”, où il a souligné la possibilité de développer une gamme importante de produits et de matériaux pour la substitution des nouveaux matériaux coûteux, relevant que la formulation desdits matériaux contribue à la préservation du sable marin, la décarbonation et à la promotion de l’économie des ressources naturelles.

Quant à Loubna El Abed, cheffe du service valorisation des déchets non dangereux au Département de développement durable, elle a présenté un exposé sur “La filière de valorisation des déchets de construction et de démolition (DCD) au Maroc”, lors du dernier panel sur “Les déchets inertes et miniers”, dans lequel elle a évoqué l’impact de ces déchets sur l’environnement, en particulier la dégradation des sols, la perte de terrains agricoles et forestiers et l’impact sur les eaux de surface et souterraines, s’arrêtant sur la situation actuelle de gestion de ces déchets, l’organisation de la filière et la répartition régionale du gisement des déchets de construction.

La responsable a, à cet égard, souligné la nécessité de compléter le cadre juridique, à travers la révision de la loi 28-00 à l’aune de la loi-cadre portant charte nationale de l’environnement et du développement durable, d’adopter des normes relatives aux matériaux issus du recyclage des DCD , d’élaborer des programmes de sensibilisation et de guides techniques sur la gestion de ces déchets, et d’encourager l’investissement dans les installations de recyclage et de déchetteries professionnelles.

Pour sa part, Ahmed Benjilany, consultant et expert international déchets miniers, a mis l’accent sur l’expérience marocaine en matière de valorisation des déchets miniers, soulignant la nécessité d’encourager l’investissement dans ce domaine, afin de créer des emplois, promouvoir la recherche et développement et renforcer le rayonnement international du Royaume comme un pays minier par excellence.

Cet événement international, organisé sous format hybride, porte l’ambition de contribuer à l’effort collectif du Royaume dans la mise en œuvre du modèle de développement durable dicté par les Orientations stratégiques de SM le Roi Mohammed VI et les engagements internationaux du Maroc.

Il constitue l’occasion de promouvoir les efforts engagés, tant par les collectivités territoriales que par le tissu industriel de la région, dans ce secteur qui constitue l’un des piliers de l’économie circulaire et du développement durable.