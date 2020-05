Safi : 171 cas exclus après des tests au laboratoire, le nombre de cas atteints du coronavirus inchangé (DPS)

samedi, 2 mai, 2020 à 0:25

La Galerie “127” propose une visite virtuelle de l’exposition “A Quatre Mains” des artistes français Sara Imloul et Nicolas Lefebvre et ce, dans l’objectif de rendre l’art accessible au grand public, aux amateurs d’art et collectionneurs durant cette période de confinement sanitaire en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19).