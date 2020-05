Safi : 293 cas exclus après des tests négatifs (DPS)

mercredi, 6 mai, 2020 à 0:09

Un inspecteur principal de police relevant du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra a été contraint, mardi vers midi, d’user de son arme de service lors d’une intervention sécuritaire pour l’interpellation de six personnes ayant violé l’état d’urgence sanitaire, échangé des coups et blessures et exposé les éléments de la police à une menace sérieuse et grave à l’aide de l’arme blanche.