Safi : Approbation d’une série de projets socioéconomiques inscrits dans le cadre de la Phase III de l’INDH

vendredi, 19 juin, 2020 à 20:49

Safi – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) relevant de la province de Safi, réuni vendredi, a procédé à l’examen et à l’approbation à l’unanimité de ses membres, d’une série de projets à caractère socioéconomique, au titre de l’année 2020, inscrits dans le cadre de la Phase III de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

D’un coût global de 19.695.000,00 DH, ces projets concernent les secteurs de la santé, de l’éducation, la création et la mise à niveau de Centres sociaux dédiés aux couches sociales vulnérables, outre les structures d’appui à l’enfance précoce et à la mère, ainsi que l’amélioration de la qualité des services fournis.

Tenue en présence du gouverneur de la province, Lahoucine Chaynane, cette réunion a été, en outre, l’occasion de passer en revue ces projets portant, entre autres, sur la création d’un centre d’hémodialyse, d’un centre d’addictologie, l’acquisition d’une unité médicale dédiée à la médecine dentaire, le parachèvement de la construction d’un centre d’hémodialyse à Jemaa Shaim et la mise à niveau, et l’équipement et l’appui au budget de gestion de centres sociaux et de Maisons de l’enfance.

Il s’agit, en outre, du financement de 17 projets innovants portés par des jeunes et qui s’inscrivent dans le cadre de l’axe “Amélioration des revenus et d’insertion économique des jeunes”.

Cette réunion de travail, à laquelle ont pris part les autorités locales, les élus locaux, les chefs des services extérieurs ainsi que des acteurs de la société civile, a été l’occasion, en outre, d’examiner le bilan des projets de l’INDH, ainsi que l’état des marchés pilotes dédiés aux marchands ambulants et ce, au niveau de l’ensemble du territoire de la province.

Au Hall de la préfecture de la province, M. Chaynane, accompagné notamment du délégué provincial de l’Entraide National, a pris part à la cérémonie de remise de chèques, d’une valeur totale de près de 500 mille DH, au profit de 11 porteurs de projets, financés dans le cadre de la promotion de l’insertion professionnelle et des activités génératrices de revenu (AGR) dans le domaine de l’entraide nationale.