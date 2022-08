Safi : Approbation de plusieurs projets dans le cadre de l’INDH au titre de 2022

samedi, 20 août, 2022 à 12:15

Safi – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de Safi a tenu récemment, une réunion consacrée à l’examen et l’approbation de plusieurs projets proposés dans le cadre de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) au titre de 2022.

Présidée par le secrétaire général de la province de Safi, cette réunion a été destinée à approuver des projets s’inscrivant dans le cadre du programme 1, 2 et 3 de l’INDH.

S’agissant du programme 1 relatif au “rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base”, le CPDH a approuvé la programmation de 3 projets se rapportant aux secteurs de la santé et de l’enseignement pour un coût global de 0,5 millions de DH (MDH).

Selon des données de la Division de l’action sociale (DAS) de la province, un projet s’inscrivant dans le cadre du programme 2 “l’accompagnement des personnes en situation de précarité”, a été programmé au profit des personnes à besoins spécifiques pour un coût global de 0,46 MDH.

S’agissant du programme 3 relatif à “l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”, le CPDH a approuvé 24 projets pour un coût global de 4,7 MDH.

Par ailleurs, le CPDH a procédé à l’ouverture des candidatures pour la présentation des appels à projets dans le cadre de l’accompagnement des filières à forte potentialité d’emploi pour les coopératives, les sociétés et les groupements d’intérêt économique (GIE) actifs depuis au moins 2 ans dans les filières du lait, le textile, les plantes aromatiques et médicinales (PAM), l’écotourisme et la valorisation des produits halieutiques.

Le CPDH annonce qu’elle procédera prochainement à l’ouverture de candidatures pour les appels à projets dans d’autres filières économiques telles que l’huile d’argan, l’huile d’olives et le codage informatique.