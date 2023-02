Safi : Une caravane médicale pour le diagnostic des cas de handicap chez les enfants scolarisés en milieu rural

samedi, 25 février, 2023 à 10:17

Safi – Une caravane médicale pour le diagnostic des cas de handicap chez les enfants scolarisés a été organisée jeudi, à la commune Ouled Salmane (Province de Safi), sous le thème “le diagnostic médical, premier pas vers l’intégration scolaire”.

Organisée à l’initiative de plusieurs associations de la société civile, en partenariat avec la Délégation provinciale de la santé, la Direction provinciale de l’éducation nationale, l’Entraide nationale et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), cette caravane, qui a mobilisé un staff médical composé de spécialistes du handicap, a sillonné les établissements scolaires relevant de cette commune rurale, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Safi, en vue de diagnostiquer des cas de handicap chez les enfants scolarisés.

Le président de l’association Youssoufia des personnes en situation de handicap moteur, Rachid Loumani, a indiqué que cette initiative a permis de diagnostiquer près de 100 cas d’enfants souffrant de handicap, dont notamment le handicap moteur, sensoriel (auditif et visuel) et mental.

Dans une déclaration à la MAP, cet acteur associatif a relevé que cette caravane vise aussi à orienter et informer les parents des enfants souffrant de handicap en milieu rural, des services mis à leur disponibilité par le ministère de tutelle.

Il s’agit également de les sensibiliser à l’importance de déposer une demande auprès des centres d’orientation et d’appui aux personnes en situation de handicap relevant de l’Entraide nationale, pour l’obtention de l’attestation de handicap, ou de déposer la demande sur la plateforme dédiée par le ministère et de suivre en ligne les étapes de traitement de leur dossier jusqu’au retrait de ce document, a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, il a relevé que cette attestation permet à ses détenteurs de bénéficier de plusieurs services et droits, en matière de santé, de mobilité et de création d’activités génératrices de revenus (AGR), de nature à faciliter l’intégration des personnes handicapées et leur participation dans les différents domaines de la vie.