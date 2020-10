Safi : Clôture en apothéose du 19è Festival national de l’aita

samedi, 3 octobre, 2020 à 22:41

Safi – La cérémonie de clôture de la 19è édition du Festival national de l’aita, organisée du 22 septembre au 2 octobre en format virtuel, a été marquée par la présentation d’un plateau varié réunissant les différentes générations d’artistes passionnés par ce style musical ancestral.

La soirée a ainsi été rehaussée par la participation des pionniers et des sommités artistiques de l’aita, tels que Jamal Zerhouni, Khadija Margoum et Omar Zaidi, aux côtés des artistes représentatifs de la nouvelle génération, tels que Siham Mesfiouia, Hajjar Bhioui et le groupe Hasba Groove. Un plateau qui témoigne d’un retour en force de ce style musical sur la scène artistique nationale et une nouvelle génération d’artistes qui s’est réappropriée ce patrimoine ancestral pour annoncer que la relève est assurée.