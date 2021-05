Safi : Convention de partenariat pour la promotion de l’apprentissage des langues française et anglaise

vendredi, 30 avril, 2021 à 23:05

Safi – L’Académie Régionale d’Education et de Formation (AREF) de Marrakech-Safi, représentée par la Direction provinciale de l’éducation nationale à Safi et l’Association Marocaine des Importateurs du Livre (AMIL) ont procédé vendredi à Safi, à la signature d’une convention de partenariat et de coopération pour promouvoir l’apprentissage du français et de l’anglais au niveau des différents cycles d’enseignement des secteurs public et privé.