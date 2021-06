Safi : La CSMD à la rencontre des citoyens pour présenter les conclusions de son rapport

jeudi, 24 juin, 2021 à 9:28

Safi- La Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD) a tenu, mercredi à Safi, une rencontre avec des citoyens issus de la province dans le cadre du cycle de rencontres régionales dédiées à la présentation des conclusions de son Rapport Général sur le Nouveau Modèle de Développement.

Cette rencontre a constitué l’occasion pour des citoyens de la province de s’informer et de prendre part au débat sur les différentes conclusions et recommandations du Rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement.

Dans une déclaration à la presse, M. Mohamed Fikrat, membre de la CSMD, a souligné que cette rencontre vise à mobiliser les différents acteurs du développement au niveau régional et à susciter leur adhésion effective aux efforts visant à mettre en œuvre les objectifs du NMD du Maroc.

“Le processus de réalisation du développement requiert la mobilisation de toutes les forces vives de la nation”, relevant que la pandémie de la Covid-19 a démontré la nécessité de faire confiance aux compétences marocaines, qui ont fait preuve d’une grande capacité d’innovation.

Et de faire remarquer que la priorité actuelle consiste à mettre en œuvre au niveau territorial, le Nouveau Modèle de Développement d’où, l’importance de ces rencontres régionales destinées à réussir l’appropriation des recommandations de ce rapport, à travers l’interaction directe avec les institutions régionales, les élus, la société civile et les citoyens.

Dans ce contexte, M. Fikrat a indiqué que la CSMD a rencontré et interagi avec plus de 10.000 citoyens issus des quatre coins du Maroc et reçu plus de 6.500 contributions, qui ont été prises en compte lors de l’élaboration de ce rapport.

Lors de cette restitution citoyenne, M. Fikrat a procédé à la présentation des grandes lignes du Rapport Général sur le Nouveau Modèle de Développement, appelant à l’appropriation des recommandations de ce rapport afin de garantir la réussite de la mise en œuvre de ce chantier national stratégique.

Auparavant, les membres de la CSMD ont tenu, au siège de la Wilaya de la région Marrakech-Safi, une rencontre avec les représentants des autorités locales, les élus, les opérateurs économiques et acteurs de la formation et de l’éducation et les chefs des services décentralisés.

Les membres de la CSMD sont aussi allés à la rencontre des représentants de la société civile de la région Marrakech-Safi afin de présenter et d’expliquer les conclusions et les recommandations du Rapport Général du NMD.

Ces rencontres, qui conduiront les membres de la CSMD dans des tournées à travers les 12 régions du Royaume, sont destinées à l’explication et au débat avec les acteurs institutionnels, économiques et de la société civile, ainsi qu’avec les citoyens autour des résultats et des conclusions du rapport général sur le Nouveau Modèle de Développement.

Ces rencontres se tiennent conformément aux Hautes Instructions Royales visant à mener, dans les 12 régions du Royaume, une vaste opération de restitution et d’explication des conclusions du Rapport Général de la CSMD auprès des citoyens et des différents acteurs.