Safi : La délégation de la santé informe la population de l’évolution de la situation épidémiologique dans la province

mercredi, 29 avril, 2020 à 17:31

Les commissions de contrôle relevant de la Division des Affaires Economiques et de la Coordination de la Wilaya de la Région de Marrakech-Safi, ont enregistré, depuis le début du mois de Ramadan, six infractions en matière des prix et de la qualité des produits alimentaires, au niveau de la préfecture de Marrakech.