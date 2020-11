Safi : Lancement de plusieurs projets de développement à l’occasion du 45è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte

vendredi, 6 novembre, 2020 à 18:24

Safi- Plusieurs projets de développement visant notamment, à promouvoir et tirer vers le haut la qualité des secteurs de la santé et de l’éducation, et à renforcer les infrastructures routières ont été lancés, jeudi dans la province de Safi, à l’occasion de la célébration du 45éme anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Ainsi, le gouverneur de la province, M. Lahoucine Chaynane, a procédé à la signature de l’accord-cadre conclu entre le Comité provincial du développement humain (CPDH), la Délégation provinciale de la Santé et le Syndicat Indépendant des Médecins du secteur public (SIMSP), donnant ainsi le coup d’envoi d’une Caravane médicale au profit de la population rurale au niveau de cette partie du territoire national.