Safi : Lancement des travaux de construction d’une nouvelle unité de conserve des poissons

mercredi, 10 mars, 2021 à 23:10

Safi – Le tissu industriel de Safi sera renforcé par la construction d’une nouvelle unité de conserve de poissons, qui nécessitera un investissement global de 33 millions de dirhams.

Cette unité, dont les travaux de construction ont été lancés mercredi, en présence notamment du Gouverneur de la province, M. Lahoucine Chaynane, des représentants du Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS), de la Délégation provinciale de la pêche, de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS), de l’Association des Industries de Poisson de Safi et des élus locaux, sera destinée à la conserve de toutes les espèces de poissons, notamment les sardines et le thon.