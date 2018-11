Safi: Levée d’interdiction sur la commercialisation des coquillages collectés dans la zone Cap Beddouza

jeudi, 1 novembre, 2018 à 12:54

Le Maroc est disposé à partager ses expériences “réussies” dans le domaine océanique et maritime, dans le cadre d’une approche respectueuse de l’environnement, en capitalisant sur ses stratégies et programmes nationaux, notamment le plan “Halieutis”, a relevé le Secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, M. Hammou Ouhelli.