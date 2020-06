Safi: Un officier de police contraint de faire usage de son arme de service pour interpeller un individu ayant menacé la vie de policiers

mardi, 23 juin, 2020 à 8:45

Rabat – Un officier de police exerçant dans les services de sûreté de Safi a été contraint, lundi soir, de faire usage de son arme de service, lors d’une intervention de sûreté pour interpeller un individu de 21 ans, dans un état de forte impulsivité, qui exposait les éléments de la police à une agression sérieuse et dangereuse à l’aide d’une arme blanche.

Le mis en cause, qui était dans un état anormal et en possession d’un couteau, a menacé les éléments de la police qui assuraient la permanence dans le quartier de Kaouki, à Safi, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que son compagnon a brandi une arme blanche dans une confrontation avec les éléments de cette permanence, blessant légèrement un policier, ce qui a contraint l’officier de police judiciaire à faire usage de son arme de service, tirant une balle de sommation et une deuxième balle qui a atteint l’un des deux prévenus à l’épaule.

Les éléments de la police ont réussi à poursuivre le mis en cause blessé qui, une fois interpellé, a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital, à la disposition de l’enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, poursuit la source, tandis que l’enquête se poursuit afin d’appréhender le deuxième suspect impliqué dans la perpétration de ces actes criminels.