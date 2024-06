Safi : Le patrimoine subaquatique et côtier, une richesse et une diversité à préserver

samedi, 8 juin, 2024 à 13:15

Safi – A l’instar des autres villes côtières du Royaume, Safi dispose d’un patrimoine subaquatique et côtier à forte valeur archéologique, historique et écologique en quête de préservation et de promotion pour en faire un véritable levier au service du renforcement de l’attractivité de cette destination.