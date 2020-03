Safia El Moutaoukil, une compétence confirmée à la tête d’une unité stratégique de la DGSN en matière d’enquêtes pénales

jeudi, 5 mars, 2020 à 14:52

-Par : Fouad Benjlika-

Marrakech – Réputée par sa rigueur et sa persévérance auprès de ses collègues, Safia El Moutaoukil a gravi les échelons au sein de la Direction générale de la Sûreté Nationale (DGSN) jusqu’à devenir aujourd’hui chef du Laboratoire régional d’analyse des traces numériques relevant de la préfecture de police de Marrakech.

Après des études à l’Université Al Akhawayn à Ifrane où elle obtient un Bachelor en sciences de l’informatique, Safia a choisi de faire le déplacement au Royaume-Uni, le temps de pouvoir perfectionner sa formation et d’approfondir ses connaissances et son expertise.

Ce brillant parcours académique de Safia ne va pas tarder à être couronné par son obtention d’un Master dans la gestion des systèmes informatiques délivré par l’Université du Middlesex à Londres.

De retour au pays, la jeune femme a intégré les rangs de la police au sein d’une structure technique relevant de la police judiciaire de Marrakech. Une unité stratégique dont l’apport est indispensable en matière d’enquêtes pénales et d’investigations criminelles.

Avec une voix suave et un sourire à la fois sincère et rassurant, Mlle Safia, qui maîtrise parfaitement son métier, explique à la MAP que le Laboratoire régional d’analyse des traces numériques a pour mission de procéder aux expertises techniques, nécessaires aux enquêtes pénales et investigations criminelles, sur les supports électroniques et les moyens numériques.

Au sein de cette entité, Safia et son groupe mènent des investigations numériques approfondies et appliquent des techniques très pointues et ce, dans le respect absolu des procédures légales en vigueur. L’objectif étant d’apporter des preuves numériques, à charge ou à décharge, dans le cadre d’une action judiciaire.

Fournir le soutien technique aux enquêteurs et de la justice et réaliser des rapports d’expertises techniques avec toute la précision et la compétence requises, font partie des fonctions quotidiennes de Safia et de son équipe.

Ce cadre de police n’hésite pas à expliquer que le champ d’intervention des agents du Laboratoire englobe aussi bien les ordinateurs personnels, les agendas électroniques personnels (PDA), ainsi que les téléphones portables et les appareils photos numériques. Bref tout appareil et accessoire numérique qui peut aider la justice et traquer les crimes numériques.

Selon le Commissaire Safia, les informations qui sont contenues dans ces supports numériques peuvent être relevées même si les fichiers originaux sont effacés.

Les enquêtes en matière de cybercriminalité nécessitent une expertise et un niveau de technicité bien élevé, raison pour laquelle, la DGSN a procédé au recrutement des profils spécialisés en informatique, notamment des docteurs en informatique, des ingénieurs et des techniciens spécialisés dans les différentes disciplines liées à ce domaine, tout en accordant une importance cruciale à la formation et à la formation continue au profit des fonctionnaires et des cadres de la DGSN.

Pour ce qui est de la logistique, le laboratoire est doté de logiciels, des équipements et d’outils les plus appropriés et à la pointe de la technologie et ce, conformément aux standards mondiaux les plus exigeants dans ce domaine, souligne-t-elle, relevant que l’objectif est d’être en mesure d’effectuer toutes les analyses et expertises requises.

Safia ne cache pas sa fierté et toute sa joie de faire partie d’une institution nationale, garante de la Sécurité des biens et des personnes, qui s’est engagée dans un processus de modernisation, et de changement de mode d’organisation et de fonctionnement de l’administration.

Une institution nationale qui a réussi à gagner la confiance et le respect de tous les Marocains grâce aux sacrifices consentis par ses Femmes et ses Hommes mais aussi à la politique de proximité des citoyens qu’elle ne cesse de prôner.

Durant toutes ces années passées au sein de la DGSN, Safia affirme n’avoir jamais eu le sentiment que son statut de femme impactait, d’une façon ou d’une autre, son travail. Bien au contraire, elle se sent membre de cette grande famille qu’est la Sûreté nationale.

Pour la DGSN, ce sont le mérite, le sérieux et la compétence qui comptent, pas le genre, se réjouit-elle.