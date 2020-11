Sahara: Une délégation de l’ANME en visite de soutien aux FAR à Guerguarat

dimanche, 22 novembre, 2020 à 14:08

Casablanca – Une délégation de l’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a effectué, samedi, une visite au passage-frontière d’El Guerguarat, en soutien aux Forces Armées Royales (FAR) et à leurs efforts pour garantir la sécurité et la stabilité dans cette région du Sahara marocain.

Le déplacement avait pour objectif d’exprimer l’attachement de l’ANME à l’intégrité territoriale du Royaume et la reconnaissance aux sacrifices des FAR qui, après avoir longuement fait preuve de retenue et de patience, ont mis un terme aux agissements des séparatistes du polisario ayant bloqué la libre circulation des personnes et des biens avec la Mauritanie durant plus de trois semaines, indique, dimanche, l’Association dans un communiqué.

La délégation, conduite par le président de l’ANME Abdelmounaïm Dilami, a pu constater de visu le retour à la normale au niveau du passage, où “elle a recueilli des témoignages de satisfaction, aussi bien du côté marocain que mauritanien, quant à l’intervention ferme des FAR, sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi, pour rétablir la situation”, souligne la même source.

Les membres de la délégation “ont également constaté la nature des objets abandonnés sur place par les séparatistes après leur fuite et qui disent long de la situation présente et future du polisario, parfaitement conscient qu’il s’est suicidé à El Guerguarat”, poursuit le communiqué.

La visite, précise-t-on, participe du cadre de référence fixé par l’ANME depuis sa création en stipulant que “la profession de journalisme va de pair avec la défense des grandes causes du Royaume de manière claire, courageuse et sans équivoque, à leur tête la question de l’intégrité territoriale et la marocanité du Sahara, qui constitue une valeur sacrée pour toute Marocaine et tout Marocain”.

Dans une déclaration à la presse, le président de l’ANME a fait part des sentiments de fierté et d’enthousiasme de la délégation d’être présente dans cette partie du territoire national, notant que les membres de l’Association, tout comme l’ensemble des professionnels des médias, affichent le profond désir de se rendre dans la région et soutiennent avec force l’action des FAR pour libérer et sécuriser le passage-frontière.

Et de poursuivre: “Nous étions impatients d’arriver au poste. Un sentiment particulier nous a envahis au cours de ce déplacement spécial, aux objectifs sublimes et qui a offert l’opportunité de témoigner notre soutien infaillible à nos Forces Armées Royales et à tous ceux qui tiennent leurs positions dans la région”.

“L’endroit nous a paru totalement sécurisé, en l’absence de tout signe de quelconque danger”, a assuré M. Dilami, qui était accompagné de Bahia Amrani, Brahim Mansour, Driss Chahtane et Mokhtar Laghzioui.