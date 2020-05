“Le Sahara est marocain en fait et en droit”, titre un média mexicain

mercredi, 27 mai, 2020 à 20:39

Mexico – “Le Sahara est marocain et ne peut être autre chose que cela” en dépit des manœuvres orchestrées par l’Algérie et le polisario, écrit le support médiatique mexicain “ViaGlobal”.

“La marocanité du Sahara est irréversible, malgré les manœuvres de l’Algérie et du polisario”, souligne le portail électronique en citant le juriste français, Me Hubert Seillan, auteur des ouvrages “Le Sahara marocain: L’espace et le temps” et “la Politique contre le Droit”.

Revenant sur la dynamique d’ouverture de consulats généraux à Laâyoune et à Dakhla entamée depuis décembre 2019, ViaGlobal écrit que l’Algérie fût “le seul pays parmi les 193 Etats membres des Nations Unies à réagir à l’ouverture des consulats dans le Sahara marocain, tentant d’intimider les Etats africains à coup de communiqués et de rappels d’ambassadeurs”.

L’Algérie, a-t-il relevé, comptait sur le Conseil de sécurité de l’ONU pour freiner cette dynamique en tentant d’exercer des pressions à la veille du briefing consacré par le Conseil à la question du Sahara marocain le 9 avril 2020 rappelant que l’instance exécutive onusienne avait tout simplement ignoré les gesticulations algériennes.

Par ailleurs, le site électronique mexicain a mis l’accent sur les efforts colossaux menés par le Maroc pour faire face à la pandémie du nouveau coronavirus, y voyant “une gestion exemplaire” saluée par plusieurs pays, les médias internationaux et les réseaux sociaux.

Et le média du pays aztèque de relever que l’expert international Huber Seillan a mis en exergue, dans ses analyses, trois éléments-clés qui ont permis au Maroc de relever le défi de la pandémie, à savoir une “centralisation des décisions prises sous la Haute Vision Royale”, “la cohésion sociale”, et une “politique axée sur les dépistages massifs” et “le quadrillage du territoire”, qui ont permis de limiter la propagation du coronavirus.