Sahara : le pas de géant du Maroc (journal camerounais)

mardi, 26 janvier, 2021 à 18:59

Yaoundé – Le Maroc a fait un pas de géant dans le dossier du Sahara, écrit le quotidien camerounais +Emergence+, notant que la reconnaissance par les Etats Unis de la marocanité du Sahara est une victoire pour la diplomatie du Royaume.

A cet égard, la publication évoque la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine, organisée par le Maroc et les Etats Unis, le 15 janvier, et à laquelle ont participé une quarantaine de pays.

Selon la publication, “durant la conférence, la majorité des participants ont acclamé l’initiative d’autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable à ce conflit régional”, tout en rappelant la proclamation des Etats-Unis intitulée reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara.

Pour les Américains, ajoute le quotidien camerounais, cette autonomie est la seule solution qui puisse conduire à une résolution de ce conflit qui dure depuis des décennies, relevant que la solution au conflit est donc politique et via un processus d’autonomie sous souveraineté marocaine.

A l’issue de cette conférence, 20 pays ont pris la décision d’ouvrir des consulats généraux dans les villes marocaines de Laâyoune et Dakhla, affirme le média, notant que pour ces pays, de telles mesures vont favoriser les opportunités économiques et commerciales dans la région et permettront d’atteindre la solution politique définitive tant souhaitée.

D’ailleurs, enchaîne le journal, les participants ont salué les projets de développement qui ont été initiés par le gouvernement marocain dans cette région notamment dans le cadre “du nouveau modèle de développement des provinces du Sud”.