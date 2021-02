Saïdia: huit individus interpellés pour liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes (DGSN)

samedi, 13 février, 2021 à 11:27

Rabat – Les éléments de la brigade de la police judiciaire relevant du district provincial de sûreté de Saïdia ont interpellé, samedi matin, huit individus, dont un mineur de 17 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic international de drogue et de psychotropes.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que cette opération sécuritaire a été effectuée sur la côte de la ville de Saïdia, ajoutant que les éléments de la police judiciaire ont intercepté un véhicule utilitaire, portant des plaques d’immatriculation falsifiées et à bord duquel se trouvaient 120 paquets de chira d’un poids total de 4 tonnes et 55 kilogrammes.

Les recherches et investigations menées dans le cadre de cette affaire ont permis d’interpeller les huit suspects non loin de l’endroit de cet incident, précise le communiqué.

Les mise en cause majeurs ont été placés en garde à vue, alors que le mineur à été soumis au contrôle à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et ce pour déterminer les ramifications éventuelles de cette activité criminelle et l’ensemble des actes criminels attribués aux individus concernés, a ajouté la DGSN.

Cette opération sécuritaire s’inscrit dans le cadre des efforts intenses et continus menés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes, a conclu la même source.