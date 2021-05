La saisie de plus de 2 tonnes de chira à Casablanca, une opération d’envergure du service préfectoral de la police judiciaire (Responsable)

mercredi, 26 mai, 2021 à 15:22

La Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD) a appelé, dans son rapport général, à mettre en oeuvre des politiques “rénovées” et “adaptées” aux besoins et attentes des Marocains du monde (MDM) et à la défense de leurs intérêts auprès des pays de résidence.