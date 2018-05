Saisie de plus de 51.000 comprimés d’ecstasy au port Tanger-Med

lundi, 21 mai, 2018 à 10:48

Rabat -Les éléments de la police du port de Tanger-Med ont procédé, dimanche soir, à la saisie d’un total de 51.500 comprimés d’ecstasy, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les éléments de sûreté nationale ont réussi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire national, à mettre en échec une tentative de trafic de cette grande quantité de comprimés psychotropes vers le Maroc, ajoute la DGSN, précisant que cette opération a permis l’arrestation de deux chauffeurs à bord d’un camion de transport international de marchandises en flagrant délit de tentative de trafic de ces drogues vers le Royaume.

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert une enquête judiciaire à ce sujet, sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les ramifications de ce trafic, au Maroc et à l’étranger, et ses liens présumés avec des réseaux criminels s’activant dans le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut la même source.