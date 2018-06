Saisie et destruction d’environ 115 tonnes de produits alimentaires durant la 3e semaine du mois de Ramadan (communiqué)

jeudi, 7 juin, 2018 à 15:26

Rabat – Les opérations de contrôle de la qualité des produits alimentaires menées par les commissions mixtes, sous la supervision des walis et gouverneurs sur l’ensemble des préfectures et provinces, ont abouti à la saisie et la destruction de 115 tonnes de ces produits durant la 3è semaine du mois sacré de Ramadan.