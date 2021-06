Saisie par la Marine Royale d’environ cinq tonnes de drogue au large de Nador (source militaire)

mardi, 1 juin, 2021 à 16:15

Rabat – Des Garde-côtes de la Marine Royale en patrouille maritime en Méditerranée, en collaboration avec les stations radar de la Marine Royale implantées sur le littoral adjacent, ont avorté une opération de trafic de stupéfiants ce mardi vers 03h00 au large de Nador, apprend-on de source militaire.

Les Garde-côtes de la Marine Royale ont effectué une course poursuite en mer d’une embarcation pneumatique rapide et obligé ses occupants à l’abandonner avec à bord 152 ballots de stupéfiants, d’un poids total d’environ cinq tonnes et prendre la fuite à grande vitesse vers le large moyennant une autre embarcation nautique rapide, précise-t-on de même source.

Le matériel et la cargaison saisis ont été ramenés au port de Nador Ouest et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures d’usage, ajoute-on.