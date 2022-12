Sala Al Jadida: caravane médicale pluridisciplinaire au profit des enfants en situation difficile

dimanche, 25 décembre, 2022 à 16:00

Sala Al Jadida – Des enfants en situation difficile du Complexe socio-éducatif Sala Al Jadida ont bénéficié, dimanche, des services d’une caravane médicale multidisciplinaire, organisée par l’association Kaoutar pour la protection de l’enfant.

Ainsi, 160 enfants pensionnaires du complexe ont bénéficié des services bénévoles de cette caravane dans divers spécialités dont la santé mentale et neurologique, la médecine générale, la pédiatrie, la médecine dentaire et l’ophtalmologie.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l’association, Amina Boukder, a relevé que cette caravane s’inscrit dans le cadre d’un programme médical bénévole qui vise à fournir des médicaments à ces enfants en plus de leur apporter un soutien socio-psychologique, notamment pour les 6 – 18 ans.

Et de souligner que l’association intervient dans différentes régions du Maroc, notamment dans le domaine de la prise en charge de la santé des enfants et des mères.

Pour sa part, Mohammed Baroudi, psychologue spécialisé dans la médecine des addictions, a fait savoir que l’objectif principal de cette action est de rapprocher les services de santé aux enfants pensionnaires de ce complexe.

Selon lui, les activités de cette caravane seront axées sur l’accompagnement socio-psychologique, la sensibilisation aux dangers du tabagisme et des drogues et leurs effets secondaires au niveau de la santé physique, psychologique et mentale, au profit de cette catégorie sociale vulnérable.

En somme, la caravane médicale vise principalement à soulager les souffrances psychologiques, sociales et matérielles, en apportant une aide aux enfants en situation difficile, a-t-il conclu.