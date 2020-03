Salé: 122 personnes arrêtées, dont 9 mineurs, pour violation de l’état d’urgence sanitaire

mardi, 24 mars, 2020 à 13:23

Rabat – Les services de la sûreté provinciale de Salé ont arrêté, lundi soir, 113 personnes majeures et neuf mineurs pour avoir refusé de se conformer aux mesures de l’état d’urgence sanitaire préconisées par les autorités publiques pour la prévention et la lutte contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les mis en cause, interpellés sur la voie publique, ne disposaient pas d’autorisations de sortie exceptionnelles, alors que plusieurs parmi eux ont été appréhendés à des heures tardives sans aucune justification légale, et ce malgré les campagnes d’orientation et de conseil entreprises par les autorités publiques pour consolider les mesures de prévention et de protection contre la propagation de l’épidémie.

Les mis en cause majeurs ont été placés en garda vue, alors que les mineurs ont été mis sous contrôle, précise la DGSN, qui assure que toutes les mesures d’isolement, tant pendant le transfert, le dépôt que durant l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, ont été respectées.

Ces opérations sécuritaires intenses, qui ont ciblé tous les quartiers de la ville de Salé, Sala El Jadida, Laayaada, Bettana et Tabriquet, s’inscrivent dans le cadre de l’application ferme des mesures de l’état d’urgence sanitaire visant à assurer la sécurité sanitaire de l’ensemble des citoyens et à endiguer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus, conclut le communiqué.