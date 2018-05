Salé: Arrestation de 5 individus pour des liens présumés avec un réseau d’escroquerie et d’émigration clandestine

vendredi, 4 mai, 2018 à 19:12

Rabat – La brigade de la police judiciaire du district de Salé a arrêté jeudi cinq individus, dont un mineur et trois récidivistes, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans l’escroquerie et l’organisation de la migration clandestine.

Selon un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), les services de la sûreté nationale avaient ouvert une enquête judiciaire suite à la découverte d’une dépouille sur la plage de Salé avant que les investigations ne révèlent qu’il s’agit d’un décès dû à un voyage d’émigration clandestine.

Les recherches menées ont permis d’arrêter les personnes impliquées dans l’organisation de cette émigration ainsi qu’un mineur candidat à l’émigration vers l’Europe, a précisé la même source, ajoutant que les investigations réalisées par les services de la sûreté ont permis de saisir un ensemble d’équipements utilisés à cet effet, à savoir trois embarcations en bois, une voiture, des sommes d’argent ainsi que deux cahiers contenant les noms des candidats à l’émigration et leurs avances d’argent.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, afin de révéler tous les individus impliqués dans ce réseau criminel et de définir ses prolongements éventuels à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, d’après le communiqué.