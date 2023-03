Salé : Arrestation de deux individus pour possession et trafic de drogue et de psychotropes (source sécuritaire)

samedi, 11 mars, 2023 à 17:39

Salé – Les éléments de la brigade anti-gang relevant de la sûreté provinciale de Salé ont interpellé, samedi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux individus âgés de 27 et 32 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes, a-t-on appris de source sécuritaire.

Le premier suspect a été interpellé dans la ville de Salé, immédiatement après son arrivée à bord d’un taxi en provenance d’une ville du nord du Royaume, poursuit la même source, précisant que l’opération de fouille a permis la saisie de 3.940 comprimés psychotropes, dont 2.100 comprimés de type « Nordaz » et 1.840 comprimés du type « Zepam ».

Les recherches et investigations menées ont conduit, selon la même source, à l’identification d’un second individu impliqué dans la tentative d’acquisition, à des fins de trafic, de la cargaison saisie. Il a été interpellé en possession d’une somme d’argent de près de 22.450 dirhams.

Les mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et d’interpeller l’ensemble des complices dans ces actes.