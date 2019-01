Salé: arrestation de deux individus pour trafic de drogues (DGSN)

mardi, 15 janvier, 2019 à 12:30

Rabat – Les éléments de la police judiciaire de Salé sont parvenus, lundi soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), à l’arrestation de deux personnes, dont une femme de 22 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogues et de psychotropes, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La mise en cause a été interpellée à bord d’un bus en provenance de Tanger en possession de 1.498 comprimés psychotropes et d’ecstasy, ainsi que des doses de cocaïne et une somme d’argent soupçonnée provenir du trafic de drogues, précise la DGSN dans un communiqué.

Le principal suspect dans cette affaire, arrêté au niveau de la gare routière, fait l’objet de quatre mandats de recherche nationaux pour trafic de drogues et de psychotropes, ajoute la même source, relevant qu’une somme d’argent et des téléphones portables ont été saisis lors de cette interpellation.

Les deux prévenus ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, note le communiqué, soulignant que cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations conjointes menées par les services de sécurité en matière de lutte contre le trafic de drogue, de psychotropes et d’ecstasy.