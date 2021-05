Salé: Campagne de don de sang au Centre d’instruction intendance des FAR

mardi, 11 mai, 2021 à 9:14

Salé – Une campagne de don de sang a été organisée, lundi, au Centre d’instruction intendance des Forces Armées Royales (CIINT) à Salé, dans un climat de mobilisation et de discipline.

Cette campagne a pour but de pallier au manque flagrant en cette matière vitale, dans une conjoncture exceptionnelle marquée par la pandémie du Coronavirus.

Dans une déclaration à la chaine de la MAP (M24), le Médecin capitaine Houda El Assad, médecin chef du CIINT, a indiqué que conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des Forces Armées Royales (FAR), les membres du Centre d’instruction intendance des FAR (officiers, sous-officiers et hommes de troupes) font don de leur sang au profit du Centre national de transfusion sanguine.

Cette action humanitaire et noble s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale visant la reconstitution du stock national de cette matière vitale, en particulier durant ces circonstances sensibles marquées par la Covid-19, a-t-elle souligné.

Ainsi, a affirmé le Médecin capitaine El Assad, le CIINT veille au respect stricte des mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le port du masque et le lavage des mains pour que cette action puisse se dérouler dans les meilleures conditions.

Les FAR, a-t-elle ajouté, étaient et resteront toujours en amont de pareilles actions humanitaires nobles, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général des FAR.

De son côté, Mme Rafika Louhaji, Médecin généraliste au Centre national de transfusion sanguine à Rabat, a indiqué dans une déclaration similaire, que le centre organise chaque année une large campagne de don de sang pour reconstituer le stock national de cette matière vital, particulièrement pendant ces circonstances sanitaires face à l’épidémie du Coronavirus.

Cette campagne humanitaire coïncide avec l’avènement du mois sacré du Ramadan, qui enregistre une baisse du nombre de donneurs, a-t-elle dit, soulignant qu’en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, les membres des FAR participent spontanément et avec enthousiasme à cette campagne humanitaire noble.

Mme Louhaji a, également, indiqué que le CIINT a mis à la disposition de l’équipe médicale chargée de cette campagne tous les moyens pour qu’elle puisse se dérouler dans de bonnes conditions, précisant que tous les donneurs (officiers, sous-officiers et hommes de troupes) ont subi des contrôles médicaux avant et après le don de sang.

Cette campagne a été marquée par la forte adhésion des différentes unités des FAR, des écoles de formation des officiers et sous-officiers des différentes armées de terre, de l’air et de la marine royale, faisant preuve d’un grand sens de patriotisme.