Salé: Deux individus arrêtés dans une affaire d’homicide volontaire

dimanche, 8 mars, 2020 à 20:02

Rabat – La police judiciaire de Salé a arrêté, dans la nuit de samedi à dimanche, deux individus âgés de 24 et 32 ans, pour leur implication présumée dans une affaire d’homicide volontaire avec mutilation du corps de la victime.

Au début de cette semaine, les services de sûreté de Salé ont fait le constat préliminaire de la partie supérieure du corps de la victime (une femme) retrouvé emballé dans une couverture en plastique à proximité de la muraille historique près la zone “Laqouass” sur la route de Kénitra, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les recherches et les investigations intenses menées par la police judiciaire ont permis d’identifier le mis en cause qui s’est débarrassé du corps en le transportant en dehors du lieu du crime, précise la source, ajoutant que cet individu a été arrêté samedi soir, avant d’appréhender l’accusé principal dimanche matin et d’identifier le lieu du crime: un bâtiment délaissé situé à proximité du lieu où a été retrouvée la partie supérieure du corps de la victime.

Les deux prévenus, aux multiples antécédents judiciaires pour des crimes violents et vols, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider toutes les circonstances de cette affaire, selon la DGSN.

Le communique indique aussi que les recherches et les expertises techniques se poursuivent pour retrouver les autres parties du corps de la victime ainsi que sa relation avec les deux suspects, notant qu’il s’agirait d’un crime passionnel.