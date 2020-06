Salé: Un inspecteur de police contraint d’utiliser son arme pour interpeller un individu ayant sérieusement menacé la vie de policiers et de citoyens

mercredi, 17 juin, 2020 à 23:48

Rabat – Un inspecteur de police exerçant dans un arrondissement de police relevant du district de Salé-ville a été contraint, mercredi soir, de faire usage de son arme de service pour interpeller un individu âgé de 26 ans aux multiples antécédents judiciaires, qui était dans un état de forte impulsivité et qui exposait la vie de policiers et citoyens à de graves menaces à l’aide d’une arme blanche de grande taille.

Une patrouille de police chargée de l’application des mesures de l’état d’urgence sanitaire avait appréhendé le suspect dans une avenue du quartier “Sidi Moussa” dans un état de forte agitation, muni d’une arme blanche dans des circonstances de nature à menacer la sécurité des citoyens, avant qu’il ne tente d’exposer délibérément les éléments de la patrouille à une agression sérieuse et dangereuse, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que le policier a été contraint d’utiliser son arme de service et de tirer trois balles, dont l’une a touché le mis en cause dans ses membres inférieurs.

Cette intervention a permis d’appréhender le suspect et de saisir son arme blanche, relève la même source.

Le prévenu a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins, et ce dans l’attente de le soumettre à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.