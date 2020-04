Salé: interpellation de trois individus pour confection et commercialisation de masques ne respectant pas les normes de qualité

jeudi, 23 avril, 2020 à 14:53

Depuis le déclenchement au Maroc de la crise sanitaire induite par le nouveau coronavirus (Covid-19), les acteurs de la société civile à Essaouira, notamment les jeunes, ont intensifié leurs efforts et n’ont eu de cesse de multiplier les actions et initiatives en vue de sensibiliser les habitants de la cité des Alizés quant aux dangers de cette pandémie, et de porter assistance aux familles les plus démunies en cette conjoncture exceptionnelle que traverse le Royaume.