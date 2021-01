Salé: Un policier contraint d’utiliser son arme pour interpeller un individu ayant exposé la sécurité des citoyens à une menace dangereuse

samedi, 9 janvier, 2021 à 12:13

Rabat – Un inspecteur de police de la Brigade antigang relevant du district de la sûreté de Salé a été contraint, samedi tôt le matin, d’utiliser son arme de service pour interpeller un individu, aux antécédents judiciaires, qui était dans un état de forte impulsivité et qui a exposé la sécurité des citoyens et des policiers à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide d’une arme blanche.

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), une patrouille de la police était intervenue pour interpeller le suspect, âgé de 32 ans, qui semait le chaos sur la voie publique au quartier Sidi Moussa à Salé, avant d’être encerclé dans une zone rocheuse à la plage de la même ville, où il a manifesté une résistance farouche à l’aide d’une arme blanche.

Il a fait tomber un policier au sol pour tenter de l’exposer à une agression dangereuse, ce qui a obligé un inspecteur de police de faire usage de son arme de service et de tirer une balle qui a atteint le mis en cause, précise le communiqué.

Cet usage forcé de l’arme de service a permis de maîtriser le suspect, de neutraliser le danger qui en découlait et de saisir l’arme blanche qui était en sa possession, avant qu’il ne soit placé sous surveillance médicale dans l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires, dans l’attente de le soumettre à une enquête préliminaire, menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.