Salé: un policier contraint d’utiliser son arme pour interpeller un multirécidiviste dangereux (DGSN)

jeudi, 20 mai, 2021 à 11:35

Diverses et omniprésentes, les industries chimiques et parachimiques occupent, de plus en plus, une place de choix dans l’économie marocaine. Si le dernier chiffre d’affaires réalisé par le secteur dépassait les 90 milliards de dirhams (MMDH) avec plus de 80% de production industrielle, le secteur n’est, néanmoins, pas sans contraintes.