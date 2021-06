Salé: un policier contraint d’utiliser son arme de service pour interpeller un multirécidiviste dangereux (DGSN)

samedi, 19 juin, 2021 à 11:08

Rabat – Un policier relevant de la brigade antigangs de la sûreté provinciale de Salé a été contraint, samedi à l’aube, d’utiliser son arme de service pour interpeller un multirécidiviste qui était dans un état de forte impulsivité en raison de la prise de substances psychotropes et qui mettait sérieusement en danger la sécurité des citoyens et des policiers à l’aide de l’arme blanche.

Une patrouille de police était intervenue pour appréhender le suspect, qui sous l’emprise de psychotropes, a provoqué le désordre sur la voie publique et a menacé une personne à l’aide de l’arme blanche au quartier “Sidi Moussa”, avant d’opposer une résistance farouche face aux policiers à l’aide d’un couteau, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que le policier s’est vu contraint d’utiliser son arme de service et de tirer une balle de sommation lors de cette intervention, avant que la deuxième balle ne touche le mis en cause au niveau de la cuisse après avoir refusé d’obtempérer aux ordres.

L’usage de l’arme de service a permis d’interpeller le prévenu et de neutraliser le danger qui en résultait, ajoute le communiqué, notant que le suspect a été placé sous observation médicale à l’hôpital local pour recevoir les soins nécessaires.

Le prévenu sera ensuite soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les circonstances de cette affaire, conclut le communiqué.