Salé: un policier contraint d’utiliser son arme de service pour interpeller un repris de justice dangereux (DGSN)

dimanche, 11 avril, 2021 à 12:51

Rabat – Un policier relevant de la brigade anti-gang de la Sûreté provinciale de Salé a été contraint, dimanche, à faire usage de son arme de service, lors d’une intervention sécuritaire visant à interpeller un individu aux antécédents judiciaires qui était dans un état de forte impulsivité et qui a exposé un citoyen et des policiers à une agression sérieuse et dangereuse à l’arme blanche.

La salle de commandement et de coordination de Salé avait reçu, via la ligne téléphonique de secours 19, un appel faisant état d’une agression physique à l’arme blanche du mis en cause (26 ans) sur un serveur de café dans la zone de “Kariat Oulad Moussa”, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, précisant que lors de l’intervention de la patrouille la plus proche pour son interpellation, le suspect a menacé les policiers à l’arme blanche ce qui a contraint l’un d’eux à utiliser son arme de service, tirant une balle qui a touché le mis en case au niveau des membres inférieurs.

Cet usage forcé de l’arme de service a permis d’interpeller le suspect qui a été placé sous surveillance médicale à l’hôpital où il a été transféré pour recevoir les soins nécessaires, en attendant d’être soumis à l’enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, ajoute la DGSN.