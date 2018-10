Salé: Trois arrestations dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes

jeudi, 25 octobre, 2018 à 12:53

Rabat – La brigade de la police judiciaire de Salé a arrêté, jeudi matin, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, trois individus dont une jeune fille, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et de trafic de drogue et de psychotropes.

Les mis en cause ont été appréhendés au niveau d’un barrage à bord d’un bus de voyageurs reliant Tanger et Casablanca, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les suspects ont été arrêtés en possession d’une quantité importante de comprimés psychotropes estimée à 3.447, comprenant 1.500 de type Rivotril et 1.947 d’ecstasy, en plus d’une dose de 10 g de cocaïne et d’une somme d’argent soupçonnée provenir du trafic de drogue.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut la DGSN.