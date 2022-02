Salé: Vaste opération de contrôle des prix et de l’approvisionnement

jeudi, 24 février, 2022 à 19:23

Salé – La Commission de contrôle des prix et de la concurrence de la préfecture de Salé a effectué, jeudi, une vaste opération dans le marché de gros des céréales et légumineuses, le marché central et des commerces de gros et de détails de la ville éponyme, dans le cadre de la supervision de l’approvisionnement, de la qualité des produits et de la protection du pouvoir d’achat des citoyens, à l’approche du mois sacré de Ramadan.