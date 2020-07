Le salon virtuel d’information et d’orientation de l’UM5, les 13 et 14 juillet

vendredi, 3 juillet, 2020 à 13:14

Rabat – Le Centre d’accueil, d’information, d’orientation et de suivi de l’Université Mohammed V de Rabat organisera, les 13 et 14 juillet, le salon virtuel d’information et d’orientation, dans le contexte de la lutte contre la propagation de l’épidémie du Coronavirus.