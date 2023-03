Santé : Entretiens maroco-burkinabè sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale

jeudi, 23 mars, 2023 à 20:37

Rabat – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Ragnaghnèwendé Rouamba, en visite de travail au Maroc.

Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé, en particulier l’industrie pharmaceutique, de réduire les risques sanitaires et d’améliorer l’offre médicale à travers les formations de base et continue et l’échange d’expertises, surtout que le Royaume jouit d’une expérience pionnière en la matière à l’échelle africaine, selon un communiqué du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Ils s’inscrivent dans le cadre du raffermissement des relations historiques liant les deux pays frères et de l’élargissement des perspectives de la coopération bilatérale, précise le communiqué.