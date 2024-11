Santé féminine: Le dispositif des femmes relais communautaires renforcé dans la province de Rehamna

vendredi, 8 novembre, 2024 à 12:21

Rehamna – Depuis sa mise en place par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), le dispositif de santé communautaire relatif à la santé et nutrition de la mère et l’enfant au niveau de la province de Rehamna est devenu un outil important pour améliorer l’accès aux services de la nutrition et aux prestations de santé maternelle, néonatale et infantile.

Ce dispositif innovant a permis la réorganisation de la fonction “nouvelle génération” des maisons de maternité et l’augmentation de la demande sur les services de santé maternelle et infantile et de nutrition au niveau de la population locale.

A cet effet, quelque 20 femmes relais communautaires ont bénéficié, jeudi à la commune de Bouchane (province de Rehamna), d’une session de formation axée sur la prévention contre le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein.

Initiée par la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale en partenariat avec l’INDH et l’UNICEF, cette formation s’inscrit dans le cadre du programme des Personnes relais communautaires (PRC).

L’objectif est de sensibiliser et d’encourager les actions de prévention des maladies graves chez les femmes, en particulier dans les zones rurales, en favorisant un accès accru aux services de santé de proximité.

Les femmes relais formées ont ainsi acquis des compétences en matière de sensibilisation à l’importance du dépistage précoce du cancer du col de l’utérus et du cancer du sein.

Dans une déclaration à la MAP, la cheffe du service de la formation et du renforcement des capacités à la Division d’action sociale (DAS), Safae Benrahhal, a souligné l’importance stratégique de la formation des femmes relais communautaires dans la province de Rehamna.

Elle a expliqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus de l’INDH pour améliorer l’accès aux soins de santé de base et renforcer la prévention de maladies graves comme le cancer du col de l’utérus et le cancer du sein, particulièrement dans les zones rurales où les infrastructures médicales sont limitées.

Mme Benrahhal a précisé que la formation vise à doter les participantes de compétences pratiques et de connaissances approfondies en matière de sensibilisation aux risques de ces cancers, de l’importance du dépistage précoce, ainsi que des bonnes pratiques de prévention.

Pour sa part, Majida Warch, l’une des bénéficiaires du programme de formation, a exprimé sa gratitude pour cette initiative qui, selon elle, “ouvre de nouvelles perspectives pour les femmes de la région”.

“En tant que relais communautaire, cette formation m’a permis de comprendre l’importance du dépistage précoce et de la prévention contre les cancers du col de l’utérus et du sein, des maladies qui touchent beaucoup de femmes autour de nous”, a-t-elle expliqué.

Mme Warch a souligné l’impact direct de la formation sur sa capacité à sensibiliser les femmes de sa communauté. “Désormais, je peux non seulement transmettre les connaissances que j’ai acquises, mais aussi guider les femmes vers les structures de santé pour un dépistage régulier. Cette formation m’a donné confiance et m’a permis de connaître mieux notre rôle crucial dans la prévention de ces maladies”, a-t-elle fait savoir.

Une cérémonie de reconnaissance a également été organisée en l’honneur des femmes relais communautaires ayant suivi cette formation, marquant ainsi leur engagement et leur contribution au bien-être de leurs communautés.

Le programme des PRC vise à contribuer à l’amélioration de la situation nutritionnelle des mères et des enfants, à soutenir l’acquisition et l’évaluation de la distribution et de l’utilisation de matériel médical destiné aux services de santé maternelle et infantile et de nutrition, et à appuyer les activités de santé maternelle et infantile grâce à l’implication des acteurs concernés et d’experts thématiques afin de renforcer les capacités du ministère de la Santé et de l’INDH et l’efficacité et l’efficience des interventions proposées.

Ce système a également pour objectifs de contribuer à réduire le taux de maladies et de décès pendant et après la grossesse ou lors de l’accouchement, à réduire les naissances dans des environnements non surveillés et à encourager et sensibiliser les femmes rurales à l’importance de suivre de bonnes pratiques en matière de santé reproductive.